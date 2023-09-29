Озброєний злочинець здійснив напади в Роттердамі: троє людей загинуло
Озброєний злочинець вчинив два напади в Роттердамі, внаслідок чого троє людей загинули, також він підпалив будинок і навчальну аудиторію
Про це повідомляє Algemeen Dagblad з посиланням на поліцію.
Спочатку підозрюваний відкрив стрілянину у сусідньому будинку, а потім у найближчому медичному центрі. Передбачається, що чоловік поранив двох людей у помешканні, а потім підпалив його. Загинула 39-річна жінка, її 14-річна донька померла дорогою до лікарні.
Потім він пішов до навчального корпусу лікарні, де відкрив стрілянину у студентській аудиторії, ймовірно, вбивши 43-річного викладача і також здійснив підпал.
Поліція заявила, що за підозрою у стрільбі затримано 32-річного жителя міста. Про затриманого відомо, що у 2021 році його затримали за жорстоке поводження з тваринами.
За даними поліції, він діяв сам і, схоже, націлився на цих людей. Один із можливих сценаріїв, який розслідується, полягає в тому, що йому відмовили в навчанні. Чи навчав його померлий учитель, невідомо.
- Нагадаємо, 29 липня у Роттердамі серед учасників літнього карнавалу сталася стрілянина. До лікарні шпиталізували трьох людей, серед яких - сам стрілець.
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