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Озброєний злочинець здійснив напади в Роттердамі: троє людей загинуло

29 вересня, 2023 п'ятниця
00:00
Світ Нідерланди, світ, кримінал

Озброєний злочинець вчинив два напади в Роттердамі, внаслідок чого троє людей загинули, також він підпалив будинок і навчальну аудиторію

Про це повідомляє Algemeen Dagblad з посиланням на поліцію.

Спочатку підозрюваний відкрив стрілянину у сусідньому будинку, а потім у найближчому медичному центрі. Передбачається, що чоловік поранив двох людей у помешканні, а потім підпалив його. Загинула 39-річна жінка, її 14-річна донька померла дорогою до лікарні.

Потім він пішов до навчального корпусу лікарні, де відкрив стрілянину у студентській аудиторії, ймовірно, вбивши 43-річного викладача і також здійснив підпал.

Поліція заявила, що за підозрою у стрільбі затримано 32-річного жителя міста. Про затриманого відомо, що у 2021 році його затримали за жорстоке поводження з тваринами.

За даними поліції, він діяв сам і, схоже, націлився на цих людей. Один із можливих сценаріїв, який розслідується, полягає в тому, що йому відмовили в навчанні. Чи навчав його померлий учитель, невідомо.

  • Нагадаємо, 29 липня у Роттердамі серед учасників літнього карнавалу сталася стрілянина. До лікарні шпиталізували трьох людей, серед яких - сам стрілець.
Кримінал
Нідерланди
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