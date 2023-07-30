У Роттердамі сталася стрілянина на карнавалі: три людини отримали поранення
Увечері 29 липня у нідерландському місті Роттердам серед учасників літнього карнавалу сталася стрілянина. До лікарні шпиталізували трьох людей, серед яких - сам стрілець
Про це пише Reuters.
Поліція Роттердама зазначає, що правоохоронці кілька разів вистрілили у людину, яка на фестивалі відрила вогонь.
Потерпілих і самого стрілка, якого змушені були нейтралізувати, доставили в лікарню. Наразі інформації про їхній стан здоров'я немає.
В окремій заяві поліції йдеться про те, що під час того ж заходу того ж дня сталася ще одна стрілянина.
- 2 липня у місті Балтимор в штаті Мериленд США на вечірці також сталася масова стрілянина. Поліція міста повідомляла про двох загиблих та майже 30 поранених.
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