Про це пише Reuters.

Поліція Роттердама зазначає, що правоохоронці кілька разів вистрілили у людину, яка на фестивалі відрила вогонь.

Потерпілих і самого стрілка, якого змушені були нейтралізувати, доставили в лікарню. Наразі інформації про їхній стан здоров'я немає.

В окремій заяві поліції йдеться про те, що під час того ж заходу того ж дня сталася ще одна стрілянина.