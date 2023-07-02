У Балтиморі під час вечірки сталася стрілянина: двоє людей загинули, 28 отримали поранення
У місті Балтимор в штаті Мериленд США на вечірці сталася масова стрілянина. Поліція міста повідомляє про двох загиблих та ще майже 30 поранених
Про це повідомляє FOX45 News.
Управління поліції Балтимора заявило, що рано вранці 2 липня отримали дзвінок з повідомленням про стрілянину у кварталі Гретна-авеню, 800. Коли поліціянти прибули на місце події, вони виявили мертву жінку та понад 10 людей з вогнепальними пораненнями.
За словами свідків, увечері 1 липня сотні людей зібралися в цьому районі на захід під назвою "Бруклінський день". Того ранку прозвучало від 20 до 30 пострілів.
Мер Балтімора Брендон Скотт назвав стрілянину "безрозсудною та боягузливою".
"Я хочу, щоб відповідальні за скоєне почули мене. Ми не зупинимось, доки не знайдемо вас, і ми вас знайдемо. До того часу я сподіваюся, що з кожним подихом, який ви робите, ви думаєте про життя, які забрали сьогодні", - сказав він.
За словами Скотта, ця трагедія "підкреслює наслідки та необхідність боротьби з надмірним розповсюдженням нелегальної зброї на вулицях США".
Поранених доставили до місцевих лікарень, троє з них перебувають у критичному стані.
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