У торговому центрі Техасу сталася стрілянина, щонайменше 8 людей загинули

Про це повідомляють у DW.

У місті Аллен в американському штаті Техас у суботу, 6 травня, сталася стрілянина у торговому центрі Allen Premium Outlets. За даними поліції, в результаті інциденту щонайменше 8 людей загинули й не менше 7 отримали поранення.

На думку місцевої влади, нападник діяв поодинці. На пресконференції начальник поліції міста Аллен повідомив, що злочинець був застрелений поліцейським, який своєчасно опинився на місці події.

Очільник пожежної служби міста розповів, що його відомство доставило щонайменше дев'ятьох постраждалих з вогнепальними пораненнями до місцевих лікарень, двоє з них пізніше померли.

Губернатор Техасу Грег Ебботт розпорядився надати всю необхідну допомогу місцевій владі, назвавши події "жахливою трагедією", також запропонував повну підтримку для оперативного надання необхідної допомоги та ресурсів постраждалим.

Представник Білого дому повідомив журналістам, що президента США Джо Байдена проінформували про стрілянину у місті Аллен штату Техас.