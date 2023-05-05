Друга масова стрілянина у Сербії, вісім загиблих: триває пошук вбивці
21-річний зловмисник з автоматичної зброї розстріляв групу людей у сербському місті Младеновац, 8 людей загинуло, 13 поранено
Про це повідомляють у RTS.
У місті Младеновац, що за 42 км на південь від Белграда, сталася стрілянина, внаслідок якої з автоматичної зброї вбито 8 людей та 13 поранено. Це стало другою масовою стріляниною за останні два дні у Сербії.
За попередньою інформацією, злочинець почав стріляти після сімейної сварки. Спочатку він стріляв у селі Дубона, а потім також у Малому Ораш’є та селі Шепшин поблизу Младеноваца.
Поліція встановила блокпости, триває пошукова операція. 21-річного зловмисника розшукують близько 600 бійців спецпідрозділу. Міністр поліції Братислав Гашич заявив, що це був терористичний акт.
На зловмисника оголошено ордер.
Постраждалих під час стрілянини минулої ночі в Младеноваці доставили до кількох лікарень у Белграді та Смедерево, протягом ночі четверо людей померли.
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