Падіння дерев на Поліссі: на Київщині загинуло 2 людей, на Житомирщині перекрито автошляхи
Грози та буревії спричини повалення дерев на Київському й Житомирському Поліссі. Є жертви
Про це розповідає Еспресо.TV.
"Через ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) внаслідок падіння дерев у селах Гаврилівка та Сухолуччя Вишгородського району загинуло 2 особи та 1 особу госпіталізовано. Підрозділами ДСНС прибрано 4 повалених дерева", - інформують рятувальники.
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