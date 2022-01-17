"Пакунок малюка": жителі Криму можуть отримати виплати в додатку "Дія" без довідки з пологового будинку

Про це повідомляє КримSOS.



"Є гарні новини для батьків новонародженої малечі. Тепер офіційно з 1 січня отримати грошову допомогу за "Пакунок малюка" можна без довідки з пологового будинку", - зазначили у громадській організації.



За словами юристки КримSOS Анастасії Калініної, батькам для одержання грошей замість "пакунка малюка" не треба буде надавати довідку, що вони не отримували такої допомоги.



У громадській організації повідомили, що для оформлення виплат потрібно відкрити спеціальний рахунок у відділенні ПриватБанку, куди будуть зараховані кошти, заповнити онлайн-заяву єМалятко або особисто звернутись до відділення з питань соціального захисту населення райдержадміністрації, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, центру надання адміністративних послуг. Для оформлення заяви потрібно мати електронний цифровий підпис (ЕЦП), який генерують у спеціалізованих центрах сертифікації, додатках «Дія» або "Приват24" або в будь-якому надавачі електронних довірчих послуг. Як правило, для авторизації потрібно отримати СМС на український мобільний номер. Нагадуємо, що українські оператори не працюють в окупованому Криму. Отримані кошти витрачати на дитячі товари офлайн або в інтернет-магазинах, список яких розміщений на сайті Міністерства соціальної політики.

Нагадаємо, 17 грудня з'явилася можливість отримувати грошову компенсацію за "пакунок малюка" в єМалятко.

В Україні спростили процедуру отримання "Пакунка малюка" та виплати грошової компенсації.

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