Палата представників США проголосувала за виділення $300 млн Україні
Пізно вечері у четвер Палата представників Конгресу США підтримала виділення 300 мільйонів доларів на підтримку України. Ці кошти вилучили з проєкту оборонного бюджету Штатів
Про це інформують POLITICO та Washington Examiner.
Палата представників США схвалила законопроєкт про фінансування Пентагону на 2023 рік після того, як з нього було вилучено допомогу Україні. Допомога Україні у розмірі 300 мільйонів доларів була виділена в окремому законопроєкт, який також пройшов з великою перевагою голосів.
Повідомляється, що республіканці змушені були зробити цей крок, щоб забезпечити підтримку своїх консервативних колег, які протистояли наданню подальшої допомоги Україні. Демократи критикували цей маневр, стверджуючи, що він може бути сприйнятий Кремлем як відмова Конгресу в підтримці України.
"Росіяни добре знаються на пропаганді. Це буде виглядати як відмова Америки від своїх зобов'язань щодо України", – сказав член комітету Палати представників з питань збройних сил, демократ Адам Сміт.
У Палаті представників був ухвалений законопроєкт про витрати на оборону на суму на суму 826 мільярдів доларів.
- Спікер Палати представників, республіканець Кевін Маккарті заявив, що він залишить допомогу Україні в законопроєкті про фінансування Пентагону, всупереч своїй заяві, зробленій днем раніше, про те, що він вилучить ці гроші.
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