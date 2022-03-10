Палата представників США схвалила підтримку України та союзників на $13,6 млрд
Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт про надання Україні та сюзникам фінансової допомоги через російсько-українську війну
Про це пише Укрінформ.
Законопроєкт складається з понад 2,7 тис. сторінок і був поділений для голосування на дві частини. За першу проголосував 361 конгресмен, за другу - 260. Цього було достатньо для ухвалення документа в цілому.
У законопроєкті йдеться про грошове забезпечення уряду США на решту фінансового року. Крім того, документ включає надання Україні та європейським союзникам $13,6 млрд допомоги, а також інші заходи реагування на вторгнення РФ на українську територію. Законопроєкт передбачає виділення грошей на гуманітарну й економічну допомогу, посилення обороноздатності України та американських союзників у країнах Балтії, Центральної та Східної Європи.
- Нагадаємо, раніше МВФ погодив екстрену допомогу Україні на $1,4 млрд.
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