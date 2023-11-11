Паливо для ЗСУ стане кольоровим: дизель - червоним, бензин - зеленим

Про це повідомляє Міноборони.

У відомстві заявляють, що зобов’яжуть постачальників маркувати пальне для ЗСУ.

В дизельне пальне буде додано фарбник яскраво червоного кольору, а постачання такого маркованого пального Міноборони планує налагодити вже наступного тижня. У Збройні Сили України марковане дизпаливо потрапить наприкінці листопада.

Для бензину також буде впроваджено свій барвник – зеленого кольору.

Міноборони підкреслюють, що в результаті нововведення ціна на дизель та бензин не зміниться.

"Маркування дає можливість ідентифікувати та відстежувати пальне, яке було закуплено винятково для потреб ЗСУ, та зменшує можливість його незаконного продажу. Крім того, визначений колір унеможливить зловживання на місцях щодо змішувань пального. Якість пального для військової техніки має надважливе значення", - йдеться у повідомленні.

Промарковане пальне буде неможливо розбавити, щоб колір повністю зник. Навіть якщо його розбавити дуже сильно, дизельне пальне буде менш червоного або рожевого кольору.