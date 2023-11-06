Закупівля курток для ЗСУ: СБУ підозрює ексзаступника міністра оборони у розтраті 1 млрд грн

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За сприяння слідчих та військових контррозвідники СБУ було зібрано докази злочинної діяльності ексзаступника Міністра оборони України, який обіймав цю посаду із 2021 по 2023 роки.

Його підозрюють у розтраті державних коштів на близько 1 млрд гривень.

У результаті слідства стало відомо, у 2022 році цей посадовець, вступивши у змову зі своїми підлеглими, здійснив закупівлю неякісної військової форми, непридатної для експлуатації в холодну пору року в умовах ведення інтенсивних бойових дій, у приватної компанії на майже 1 млрд гривень.

Надалі за спрощеною формою прийняття військового майна Міністерство оборони уклало контракт з турецьким підприємством на постачання неякісної зимової форми військового одягу: курток та штанів вітровологозахисних для військовослужбовців ЗСУ на загальну суму близько 1 мільярда гривень.

У результаті виконання умов контрактів державні кошти в особливо великих розмірах були перераховані на рахунки турецької фірми, а для потреб ЗСУ поставлено неякісну форму.

За процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань).

Зокрема, про підозру повідомлено і його спільнику – колишньому виконуючому обов’язки директора Департаменту державних закупівель Міністерства оборони. Наразі обидва зловмисники знаходяться під вартою. Правопорушникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років із конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що відомо про справу ексзаступника міністра оборони

Інформацію про те, що Міністерство оборони закуповує продукти для військових за цінами, значно вищими, ніж у роздрібних мережах Києва, 21 січня оприлюднило видання Дзеркало тижня із посиланням на угоду оборонного відомства про закупівлю продуктів.

Після цього комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки викликав на своє засідання керівництво Міноборони.

У Міністерстві оборони України назвали звинувачення у закупівлі продуктів для армії за завищеними цінами такими, що мають ознаки навмисних маніпуляцій. Міністр оборони України Олексій Резніков також відреагував на звинувачення у закупівлі продуктів для армії за завищеними цінами.

У НАБУ розповіли, що Бюро було відомо про можливі зловживання Міноборони при закупівлях продуктів для військових іще до публікацій в ЗМІ, слідство триває.

Невдовзі, Кабмін на засіданні 24 січня ухвалив кадрове рішення звільнити заступника міністра оборони В’ячеслава Шаповалова, який раніше подав заяву про відставку.

Наступного дня стало відомо про звільнення директора департаменту закупівель Міністерства оборони Хмельницького і профільного заступника міністра Шаповалова.

1 лютого СБУ повідомила про підозру колишньому директору департаменту держзакупівель Міноборони у розтраті 100 млн грн та закупівлі майже 3 тис. бронежилетів, які не відповідають вимогам захисту.

2 лютого суд обрав Шаповалову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення понад 400 млн грн застави.

10 жовтня колишнім в.о. Директора Департаменту держзакупівель і заступнику міністра оборони, які організували закупівлю з-за кордону неякісних бронежилетів на понад 250 млн грн, повідомлено про нову підозру.

Підозрювані змушували підлеглих приймати неякісну продукцію на військові склади. Також організовувалися повторні проведення випробувань бронепластин, які не витримали первинних випробувань.