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Пампушки з часником до борщу на сковороді і в духовці. Ділимося рецептом
Український борщ - відомий у цілому світі, насичений яскравими смаками. Найкраще доповненням до ароматного борщу - рум’яні пухкі пампушки. Якщо додати до пампушок заправку з часнику та зелені, така страва зробить борщ на вашому столі королем серед усіх інших страв
Пампушки з часником у духовці
Інгредієнти для тіста на пампушки з часником:
- одна столова ложка теплої води
- одна столова ложка цукру
- три столові ложки соняшникової олії
- дрібка солі
- один пакетик сухих дріжджів
- три склянки борошна
Інгредієнти для заправки:
- одна чайна ложка солі
- дві столові ложки соняшникової олії
- три зубчики часнику
- 50 мл холодної води
- половина пучки кропу
Покроковий рецепт приготування пампушок:
- просіюємо борошно
- змішуємо в мисці воду, олію, цукор, сіль, дріжджі і борошно
- місимо тісто до еластичним щільної консистенції
- розігріваємо духовку до 180 градусів
- скачуємо з тіста кульки невеликого розміру
- викладаємо їх у змащену маслом форму на відстані приблизно 1 см один від одного
- ставимо форму в тепле місце на 5 хв.
- розтираємо часник з сіллю, водою і олією
- в отриману суміш додаємо кріп
- перемішуємо
- поміщаємо заготовки з тіста в розігріту духовку
- випікаємо до готовності близько 15 хв.
- дістаємо готові пампушки
- поливаємо часниковою заправкою.
Фото: ukr.media
Пампушки з часником на сковороді
Інгредієнти на пампушки з часником:
- теплої води 250 мл
- одна столова ложка цукру
- одна чайна ложка солі
- пів кілограма борошна
- дріжджів 20 г
- дві столові ложки олії
Соус:
- два зубці часнику
- одна чайна ложка солі
- дві столові ложки олії
- кріп
Рецепт приготування пампушок:
- розчиняємо дріжджі в теплій воді з цукром
- додаємо решту продуктів
- поступово вводимо борошно
- замішуємо м’яке тісто
- залишаємо на 40 хв. у теплому місці
- коли тісто виросте - виминаємо його
- формуємо кульки завбільшки з яйце
- викладаємо їх у щедро змащену олією товстостінну глибоку сковорідку
- накриваємо рушником
- залишаємо в теплі на 20 хв.
- ставимо на плиту
- накриваємо кришкою
- вмикаємо мінімальний вогонь
- смажимо 15–20 хв.
- знімаємо кришку
- накриваємо пампушки пергаментом, а зверху тарілкою,
- перевертаємо їх на тарілку
- знову кладемо їх у сковороду (верхом донизу, разом із пергаментом)
- накриваємо кришкою
- готуємо ще 7–10 хв.
- змащуємо зверху соусом
- накриваємо кришкою
- тримаємо так ще 5 хв.
Смачного!
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