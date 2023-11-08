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Пампушки з часником до борщу на сковороді і в духовці. Ділимося рецептом

8 листопада, 2023 середа
17:00
рецепти пампушки

Український борщ - відомий у цілому світі, насичений яскравими смаками. Найкраще доповненням до ароматного борщу - рум’яні пухкі пампушки. Якщо додати до пампушок заправку з часнику та зелені, така страва зробить борщ на вашому столі королем серед усіх інших страв

Пампушки з часником у духовці

Інгредієнти для тіста на пампушки з часником:

  • одна столова ложка теплої води 
  • одна столова ложка цукру
  • три столові ложки соняшникової олії
  • дрібка солі
  • один пакетик сухих дріжджів
  • три склянки борошна

Інгредієнти для заправки:

  • одна чайна ложка солі
  • дві столові ложки соняшникової олії
  • три зубчики часнику
  • 50 мл холодної води
  • половина пучки кропу

Покроковий рецепт приготування пампушок:

  • просіюємо борошно
  • змішуємо в мисці воду, олію, цукор, сіль, дріжджі і борошно 
  • місимо тісто до еластичним щільної консистенції
  • розігріваємо духовку до 180 градусів
  • скачуємо з тіста кульки невеликого розміру
  • викладаємо їх у змащену маслом форму на відстані приблизно 1 см один від одного
  • ставимо форму в тепле місце на 5 хв.
  • розтираємо часник з сіллю, водою і олією 
  • в отриману суміш додаємо кріп 
  • перемішуємо
  • поміщаємо заготовки з тіста в розігріту духовку
  • випікаємо до готовності близько 15 хв.
  • дістаємо готові пампушки
  • поливаємо часниковою заправкою.

пампушки на сковороді

Фото: ukr.media

 

Пампушки з часником на сковороді

Інгредієнти на пампушки з часником:

  • теплої води 250 мл
  • одна столова ложка цукру
  • одна чайна ложка солі
  • пів кілограма борошна
  • дріжджів 20 г 
  • дві столові ложки олії

Соус: 

  • два зубці часнику
  • одна чайна ложка солі
  • дві столові ложки олії 
  • кріп

Рецепт приготування пампушок:

  • розчиняємо дріжджі в теплій воді з цукром 
  • додаємо решту продуктів
  • поступово вводимо борошно
  • замішуємо м’яке тісто
  • залишаємо на 40 хв. у теплому місці
  • коли тісто виросте - виминаємо його 
  • формуємо кульки завбільшки з яйце
  • викладаємо їх  у щедро змащену олією товстостінну глибоку сковорідку 
  • накриваємо рушником 
  • залишаємо в теплі на 20 хв.
  • ставимо на плиту
  • накриваємо кришкою 
  • вмикаємо мінімальний вогонь
  • смажимо 15–20 хв. 
  • знімаємо кришку
  • накриваємо пампушки пергаментом, а зверху тарілкою,
  • перевертаємо їх на тарілку
  • знову кладемо їх у сковороду (верхом донизу, разом із пергаментом)
  • накриваємо кришкою 
  • готуємо ще 7–10 хв. 
  • змащуємо зверху соусом
  • накриваємо кришкою 
  • тримаємо так ще 5 хв. 

Смачного!

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