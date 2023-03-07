Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна рецепти Пана-кота класична. Рецепт приготування
Інфографіка

Пана-кота класична. Рецепт приготування

7 березня, 2023 вiвторок
18:05
рецепти Пана-кота класична. Рецепт приготування

Пана-кота з італійської перекладається як «варені вершки». Цей десерт родом з П'ємонту (Італія)

Інгредієнти (орієнтовно на 4 порції):

  • 250 г вершків (33%)
  • 124 г молока (3,2%)
  • Три столові ложки цукру
  • Один стручок ванілі
  • Половина пачки желатину
  • Половина склянки води

Рецепт приготування пана-коти:

  • Висипаємо желатин у тарілку
  • Заливаємо його не гарячою водою
  • Залишаємо набухати
  • Робимо поздовжній розтин на стручку ванілі
  • Видобуваємо з нього насіння тупим кінцем ножа
  • Додаємо у сотейник цукор, молоко, вершки, ванільне насіння та сам стручок
  • Доводимо суміш на малому вогні до закипання, постійно помішуючи
  • З плити прибираємо, коли почнуть з'являтись пухирці
  • Дістаємо з гарячої вершкової маси ванільний стручок
  • Проціджуємо через дрібне сито
  • У гарячу заготовку засипаємо набряклий желатин
  • Віночком легенько помішуємо
  • Заготівлю розливаємо у порційні форми
  • Даємо охолонути
  • Ставимо в холодильник
  • Через п’ять годин наша пана-кота застигне
  • Прикрашаємо її джемом, глазур'ю із шоколаду, нарізаними свіжими фруктами тощо

Смачного!

Новини
Суспільство
Культура
Інфографіка
кухня
кулінарія
Читайте також:
Дональд Трамп
5 березня, 2023 неділя
Трамп розповів, як зупинити війну РФ проти України та не допустити Третьої світової
Верховна Рада
6 березня, 2023 понедiлок
У Раді пропонують залишити 8 березня вихідним, але перейменувати свято згідно з практикою ООН
6 березня, 2023 понедiлок
"Герою слава. Ми знайдемо вбивць": Зеленський відреагував на розстріл росіянами українського полоненого за слова "Слава Україні!"
Київ
+5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.24
    Купівля 38.24
    Продаж 39.08
  • EUR
    Купівля 40.23
    Продаж 41.2
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
7 березня
18:12
Ексклюзив
Ярослав Железняк
"Зерновий коридор" використовують для виведення грошей з України через "чорний" експорт, - нардеп Железняк
18:08
OPINION
Олег Манчура
РФ повинна пройти через німецький досвід розчленування
18:00
У Москві горить споруда столичного МВС РФ
У Москві горить головне міське управління МВС РФ на Петровці, 38: проводиться евакуація
17:49
танк M1A1 Abrams
Румунія планує придбати батальйон американських танків Abrams
17:40
Євген Пригожин "Вагнер"
Роснєфть фінансуватиме ПВК Вагнера: Пригожин домовився з очільником компанії Сечіним, - росЗМІ
17:35
Ексклюзив
дія
Українці подали в Дії понад 340 тис. заявок про пошкоджене внаслідок бойових дій майно, - Мінцифра
17:01
Україна повернула з російського полону 130 захисників під час чергового обміну
17:00
застосунок Дія
В "Дії" з'явилася можливість згенерувати COVID-сертифікат для щеплень, зроблених за кордоном
16:48
Ексклюзив
окупанти
Окупаційні адміністрації лівобережної Херсонщини перебралися на Арабатську Стрілку, - депутат облради Хлань
16:40
Олександр Лукашенко
Лукашенко заявив про затримання "терориста українських спецслужб", причетного до пошкодження літака А-50 в Мачулищах
16:33
Командир підрозділу Кraken: Буданов ходив на штурм Руської Лозової на Харківщині у квітні
16:28
У РФ літак Bombardier викотився за межі злітно-посадкової смуги
У Росії впродовж доби трапились два авіаінциденти з пасажирськими літаками Bombardier
16:05
Оновлено
розстріляний військовий скріншот
ЗСУ попередньо назвали ім'я бійця, якого окупанти розстріляли за слова "Слава Україні"
16:01
OPINION
Віктор Андрусів
Білоруський тарган
16:00
Ексклюзив
російські війська окупанти
Є три напрямки, де росіяни будуть намагатися просунутися, - військовий аналітик Гетьман
15:53
Антоніу Гутерреш
Генсек ООН Гутерріш приїде в Україну обговорити продовження зернової угоди
15:47
Львівський вокзал, евакуація, вимушені переселенці, біженці
Уряд схвалив механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій: підстави і порядок процедури
15:36
Ексклюзив
ЗСУ
Кожного дня в Бахмуті відбиваємо божевільну кількість штурмів, - екскомандир полку "Азов" Жорін
15:32
Тримали за ґратами викрадених патріотичних українців: експрацівників херсонського СІЗО судитимуть за держзраду
15:16
російські військові окупанти
Затримував і катував проукраїнських жителів Херсонщини: військовому РФ оголосили підозру в воєнних злочинах
15:08
віцеспікер угорського парламенту Чаба Генде
Угорська делегація у Стокгольмі заявила про підтримку заявки Швеції на вступ до НАТО
15:00
Ексклюзив
Намагаючись оточити Бахмут, вагнерівці можуть самі опинитися в оточенні ЗСУ, - військовий експерт Світан
14:59
В Італії два військові літаки зіткнулися у повітрі, пілоти загинули
14:51
Leopard 2
Цього тижня до України відправлять іще 10 танків Leopard, – міноборони Польщі
14:39
ракетний комплекс "Патріот"
Україна очікує американські системи Patriot найближчим часом, - Ігнат
14:30
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак
Міністр оборони Польщі припустив, скільки ще триватиме війна в Україні
14:20
СБУ
Наводив російські ракети на торговельні центри Дніпропетровщини: СБУ затримала ворожого інформатора
14:19
дощ
Тепла вітряна погода, місцями дощі: прогноз на 8 березня від Наталки Діденко
14:11
Ексклюзив
на фото прощання з загиблими бійцями батальйону "Братство"
Виконували найскладніші завдання в тилу ворога: у Києві прощаються з чотирма бійцями батальйону "Братство"
14:01
OPINION
Василь Зима
"Не хватит у них на то мышиной натуры..."
14:00
Оновлено
міністр оборони Польщі Маріуш Блащак
Міноборони Польщі: Блащак не говорив, що Patriot вже в Україні
13:55
Крим
Колишнього викладача з Криму окупанти змушують сплатити штрафи "за дискредитацію росармії"
13:54
Урсула фон дер Ляєн
США визначилися з пріоритетною кандидатурою нового генсека НАТО, - La Repubblica
13:43
Алар Каріс
"Суперечить конституції": президент Естонії ветував закон про знесення радянських пам'ятників
13:42
світло, ліхтар
У Харків за понад рік повномасштабної війни повертають вуличне освітлення
13:25
Андрій Коболєв
Ексголова Нафтогазу Коболєв не вніс заставу в розмірі понад 229 млн грн
13:19
на фото: Ігор Клименко
Глава МВС Клименко: Міністерство внутрішніх справ тримає під контролем будь-які випадки незаконного використання зброї
13:12
пшениця зерно
Київ розпочав онлайн-переговори щодо продовження зернової угоди, - Reuters
13:03
Олексій Данілов
Данілов назвав "вкидом" РФ статтю Bild про розбіжності між Зеленським та Залужним
12:57
здоров'я жінки
"Права жінок порушуються в усьому світі". В ООН заявили, що для досягнення гендерної рівності знадобиться 300 років
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV