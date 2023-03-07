Пана-кота класична. Рецепт приготування
Пана-кота з італійської перекладається як «варені вершки». Цей десерт родом з П'ємонту (Італія)
Інгредієнти (орієнтовно на 4 порції):
- 250 г вершків (33%)
- 124 г молока (3,2%)
- Три столові ложки цукру
- Один стручок ванілі
- Половина пачки желатину
- Половина склянки води
Рецепт приготування пана-коти:
- Висипаємо желатин у тарілку
- Заливаємо його не гарячою водою
- Залишаємо набухати
- Робимо поздовжній розтин на стручку ванілі
- Видобуваємо з нього насіння тупим кінцем ножа
- Додаємо у сотейник цукор, молоко, вершки, ванільне насіння та сам стручок
- Доводимо суміш на малому вогні до закипання, постійно помішуючи
- З плити прибираємо, коли почнуть з'являтись пухирці
- Дістаємо з гарячої вершкової маси ванільний стручок
- Проціджуємо через дрібне сито
- У гарячу заготовку засипаємо набряклий желатин
- Віночком легенько помішуємо
- Заготівлю розливаємо у порційні форми
- Даємо охолонути
- Ставимо в холодильник
- Через п’ять годин наша пана-кота застигне
- Прикрашаємо її джемом, глазур'ю із шоколаду, нарізаними свіжими фруктами тощо
Смачного!
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