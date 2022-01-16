Пандемія COVID-19 в Україні: 88 смертей, 2 тис. ушпиталень, 6 тис. заражень

Про це ранком 16 січня сповістило українське Міністерство охорони здоров'я, передає Еспресо.TV.



Також за минулу добу:



госпіталізовано - 1 957 осіб,



летальних випадків - 88,



одужало - 2 359.



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Лідери коронавірусної статистики за останню добу:



Франківськ та Франківщина - 914 заражень,



Львів та Львівщина - 625,



Харків та Харківщина - 612



Київ (403) та Київщина (198) - 602,



Суми та Сумщина - 455,



Тернопіль та Тернопільщина - 397



Чернівці й Чернівеччина - 387,



Хмельницький та Хмельниччина - 312



Решта регіонів має менше 300 випадків.

Нагадаємо, в Україні повний курс вакцинації від коронавірусу пройшли майже 92% освітян.



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