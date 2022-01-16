Пандемія COVID-19 в Україні: 88 смертей, 2 тис. ушпиталень, 6 тис. заражень
За добу 15 січня 2022 року в Україні зафіксовано 6 379 нових, підтверджених лабораторно випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 503, медпрацівників - 92)
Про це ранком 16 січня сповістило українське Міністерство охорони здоров'я, передає Еспресо.TV.
Також за минулу добу:
госпіталізовано - 1 957 осіб,
летальних випадків - 88,
одужало - 2 359.
Читайте також: Предстоятель ПЦУ Епіфаній захворів на коронавірус
Лідери коронавірусної статистики за останню добу:
Франківськ та Франківщина - 914 заражень,
Львів та Львівщина - 625,
Харків та Харківщина - 612
Київ (403) та Київщина (198) - 602,
Суми та Сумщина - 455,
Тернопіль та Тернопільщина - 397
Чернівці й Чернівеччина - 387,
Хмельницький та Хмельниччина - 312
Решта регіонів має менше 300 випадків.
- Нагадаємо, в Україні повний курс вакцинації від коронавірусу пройшли майже 92% освітян.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.86
Купівля 27.86Продаж 28.15
-
EUR
Купівля 31.78Продаж 32.25
- Актуальне
- Важливе