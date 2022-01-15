Предстоятель ПЦУ Епіфаній захворів на коронавірус

Про це повідомляє офіційний сайт ПЦУ.

Зазначається, що 15 січня вдень Митрополит Епіфаній отримав підтвердження позитивного тесту на коронавірус. Минулого року предстоятель ПЦУ пройшов повний курс вакцинації.

У зв’язку із захворюванням Митрополит Епіфаній перебуватиме на самоізоляції та амбулаторному лікуванні, протягом наступного тижня не буде звершувати богослужінь та приймати відвідувачів.

"Просимо духовенство і вірних підносити молитви про швидке одужання Предстоятеля Православної Церкви України", - закликали в ПЦУ.

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