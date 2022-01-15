Предстоятель ПЦУ Епіфаній захворів на коронавірус
Предстоятель Православної церкви України Епіфаній здав позитивний тест на COVID-19
Про це повідомляє офіційний сайт ПЦУ.
Зазначається, що 15 січня вдень Митрополит Епіфаній отримав підтвердження позитивного тесту на коронавірус. Минулого року предстоятель ПЦУ пройшов повний курс вакцинації.
У зв’язку із захворюванням Митрополит Епіфаній перебуватиме на самоізоляції та амбулаторному лікуванні, протягом наступного тижня не буде звершувати богослужінь та приймати відвідувачів.
"Просимо духовенство і вірних підносити молитви про швидке одужання Предстоятеля Православної Церкви України", - закликали в ПЦУ.
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