Пандемія COVID в Україні: за добу - 695 смертей, 23,5 тис. заражень. Найбільше страждають Київ, Дніпро, Одеса
За добу 12 листопада 2021 року в Україні зафіксовано 23 572 нові лабораторно підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19
З них дітей - 1 622, медпрацівників - 436, передає Еспресо.TV.
Також за минулу добу:
госпіталізовано - 4 564 особи,
летальних випадків - 695,
одужало - 25 415 осіб.
Такими є відкриті дані українського МІністерства охорони здоров'я.
Понад 2 тис. випадків зараження ковідом за останню добу мають місце в наступних регіонах:
Київ (1 839) і Київщина (997) - 2 836,
Дніпро й Дніпропетровщина - 2 219,
Одеса та Одещина - 2 066.
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Більше ніж 1 тис. випадків виявлено у таких обласних центрах й прилеглих до них областях:
Харкові і Харківщині - 1 876,
Львові та Львівщині - 1 243,
Полтаві й Полтавщині - 1 124,
Хмельницьку й Хмельниччині - 1 015,
Донеччині (крім тимчасово окупованого Донецька) - 1 010.
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