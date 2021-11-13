Пандемія COVID в Україні: за добу - 695 смертей, 23,5 тис. заражень. Найбільше страждають Київ, Дніпро, Одеса

З них дітей - 1 622, медпрацівників - 436, передає Еспресо.TV.



Також за минулу добу:



госпіталізовано - 4 564 особи,



летальних випадків - 695,



одужало - 25 415 осіб.



Такими є відкриті дані українського МІністерства охорони здоров'я.



Понад 2 тис. випадків зараження ковідом за останню добу мають місце в наступних регіонах:



Київ (1 839) і Київщина (997) - 2 836,



Дніпро й Дніпропетровщина - 2 219,



Одеса та Одещина - 2 066.



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Більше ніж 1 тис. випадків виявлено у таких обласних центрах й прилеглих до них областях:



Харкові і Харківщині - 1 876,



Львові та Львівщині - 1 243,



Полтаві й Полтавщині - 1 124,



Хмельницьку й Хмельниччині - 1 015,



Донеччині (крім тимчасово окупованого Донецька) - 1 010.





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