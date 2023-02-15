Панкейк. Рецепт
Панкейк у перекладі з англійської: pan - сковорода, cake - тістечко. Панкейки — це маленькі американські млинці. Зазвичай панкейки подають до столу на сніданок. До них додають різноманітні солодкі соуси, ягоди, шоколад тощо
Інгредієнти (орієнтовно до 15 млинців):
- 210 г молока
- Одне яйце
- 200 г борошна
- Розпушувач - одна чайна ложка
- Олія рослинна – дві столові ложки
- Цукор – дві столові ложки
- Сіль - 1/2 чайної ложки
Рецепт приготування:
- У миску вибиваємо яйце
- Додаємо цукор і сіль
- Змішуємо міксером до однорідного стану
- Додаємо молоко
- Перемішуємо
- Наливаємо олію
- Перемішуємо
- В окрему ємність просіюємо борошно та розпушувач (рівномірно їх змішуємо)
- Додаємо суміш у ємність з іншими продуктами
- Перемішуємо до однорідності, не затягуючи процес
- Тісто готове!
- Випікаємо панкейки одразу ж, як приготували тісто на сухій сковороді з гладким дном без масла
- Сковороду ставимо на середній вогонь
- Добре розігріваємо
- Наливаємо тісто на гарячу сковороду невеликими порціями для кожного смаколика (до 8 см в діаметрі), для цього беремо велику столову ложку
- На поверхні тіста в сковорідці почнуть з'являтися бульбашки
- Саме в цей момент слід перевернути панкейк на другий бік
- Печемо панкейки зі зворотного боку
- Коли панкейки готові, не чекайте, поки вони охолонуть
- З панкейками добре смакують горіхи, ягоди, поливки сиропів, розтоплений шоколад, мед тощо
Смачного!
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