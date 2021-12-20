Папа Франциск назвав домашнє насильство проти жінок "майже сатанинським"
Папа Римський Фрациск засудив домашнє насильство проти жінок і назвав його "майже сатанинським"
Про це повідомляє The Guardian.
Видання зазначає, що це один із найсильніших виразів, які Папа Римський використовував для засудження такого насильства.
Цей коментар Франциск зробив у неділю, 19 грудня, під час програми в італійській мережі TG5, де він розмовляв з трьома жінками та чоловіком, які пережили такий досвід.
"Кількість жінок, які зазнають побиття та знущань у своїх будинках, навіть з боку їхніх чоловіків, дуже, дуже велика", - сказав він, відповідаючи на запитання жінки на ім'я Джованна, яка стала жертвою домашнього насильства.
"Проблема в тому, що для мене це щось майже сатанинське, тому що це зловживання силою проти людини, яка не може захистити себе, яка може лише (спробувати, - ред.) заблокувати удари. Це принизливо. Дуже принизливо", - сказав Франциск.
З початку пандемії COVID-19 Папа Римський кілька разів виступав проти домашнього насильства, рівень якого зріс у багатьох країнах після того, як через карантин багато жінок опинилися у пастці вдома.
За даними поліції, в Італії щодня відбувається близько 90 епізодів насильства проти жінок, і 62% із них - випадки домашнього насильства.
- Раніше Папа Римський Франциск вибачився перед православними за помилки, яких припустилася католицька церква.
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