Папа Франциск назвав домашнє насильство проти жінок "майже сатанинським"

Про це повідомляє The Guardian.



Видання зазначає, що це один із найсильніших виразів, які Папа Римський використовував для засудження такого насильства.



Цей коментар Франциск зробив у неділю, 19 грудня, під час програми в італійській мережі TG5, де він розмовляв з трьома жінками та чоловіком, які пережили такий досвід.



"Кількість жінок, які зазнають побиття та знущань у своїх будинках, навіть з боку їхніх чоловіків, дуже, дуже велика", - сказав він, відповідаючи на запитання жінки на ім'я Джованна, яка стала жертвою домашнього насильства.



"Проблема в тому, що для мене це щось майже сатанинське, тому що це зловживання силою проти людини, яка не може захистити себе, яка може лише (спробувати, - ред.) заблокувати удари. Це принизливо. Дуже принизливо", - сказав Франциск.



З початку пандемії COVID-19 Папа Римський кілька разів виступав проти домашнього насильства, рівень якого зріс у багатьох країнах після того, як через карантин багато жінок опинилися у пастці вдома.



За даними поліції, в Італії щодня відбувається близько 90 епізодів насильства проти жінок, і 62% із них - випадки домашнього насильства.

Раніше Папа Римський Франциск вибачився перед православними за помилки, яких припустилася католицька церква.