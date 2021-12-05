Папа Римський вибачився перед православними за помилки католиків

Про це повідомляє Vatican News.

Папа Франциск приніс вибачення під час зустрічі з Блаженнішим Ієронімом, архієпископом Афін і всієї Еллади. За його словами, дії й рішення, які нічого спільного не мають з Ісусом та з Євангелієм, були продиктовані жагою прибутку і влади та стали причиною поділу між християнами.

"Із соромом визнаю – стосовно католицької церкви – що дії та рішення, які небагато чи зовсім нічого спільного не мають з Ісусом та з Євангелією, продиктовані насамперед жагою до прибутку і влади, послабили спілкування. Таким чином, ми допустили, щоб плідність була поставлена ​​під загрозу розподілами. Історія має свою вагу, і сьогодні тут я відчуваю потребу знову попросити прощення у Бога та у братів за помилки, вчинені багатьма католиками", - сказав Папа Римський.