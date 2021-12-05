Папа Римський вибачився перед православними за помилки католиків
Під час візиту до Греції Папа Римський Франциск вибачився перед православними за помилки, яких припустилася католицька церква
Про це повідомляє Vatican News.
Папа Франциск приніс вибачення під час зустрічі з Блаженнішим Ієронімом, архієпископом Афін і всієї Еллади. За його словами, дії й рішення, які нічого спільного не мають з Ісусом та з Євангелієм, були продиктовані жагою прибутку і влади та стали причиною поділу між християнами.
"Із соромом визнаю – стосовно католицької церкви – що дії та рішення, які небагато чи зовсім нічого спільного не мають з Ісусом та з Євангелією, продиктовані насамперед жагою до прибутку і влади, послабили спілкування. Таким чином, ми допустили, щоб плідність була поставлена під загрозу розподілами. Історія має свою вагу, і сьогодні тут я відчуваю потребу знову попросити прощення у Бога та у братів за помилки, вчинені багатьма католиками", - сказав Папа Римський.
- Нагадаємо, 12 вересня Папа Римський Франциск під час візиту до Будапешту зустрівся з Вселенським патріархом Варфоломієм.
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