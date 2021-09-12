Папа Римський Франциск зустрівся з Вселенським патріархом Варфоломієм

Про це повідомляє Vatican News.

У столиці Угорщини Папа Франциск провів Святу Месу, якою завершився 52-й міжнародний євхаристійний конгрес. На богослужінні були присутні представники влади Угорщини та різних конфесій, в тому числі і Вселенський патріарх Варфоломій, з яким Папа Римський поспілкувався.

Папа Франциск також у неділю, 12 вересня, провів зустрічі з президентом Угорщини Яношем Адером і прем'єр-міністром Віктором Орбаном, з єпископами Угорщини та мав окрему зустріч з представниками інших християнських конфесій і єврейських громад.

Нагадаємо, 11 липня, Папа Римський Франциск вперше з’явився на публіці після перенесеної операції.

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