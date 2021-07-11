Папа Римський після операції прочитав недільну молитву з балкону лікарні

Про це повідомляє Reuters.

Понтифік прочитав щотижневу молитву з балкона лікарні у Римі, де він перебуває на післяопераційній реабілітації.

Папа Римський прочитав підготований текст й додавав свої імпровізовані репліки. Молитва тривала 10 хвилин. Під час виступу понтифік заявив, що загальне медичне обслуговування має бути доступним для всіх і безплатним.

Поруч із 84-річним понтифіком стояли кілька дітей – пацієнтів тієї ж лікарні. Папа заявив, що не розуміє, чому діти повинні страждати. Франциск також згадав про вбивство президента Гаїті Жовенеля Моїза, закликавши припинити насильство.

На площі під лікарнею зібралися віряни. Вони вигукували "Хай живе Папа!".

Нагадаємо, 4 липня Папу Франциска госпіталізували у Римі для проведення планової операції на кишківнику.

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