Папу Римського поклали на операцію у Римі

Про це повідомляє Радіо Ватикан.

Опівдні 4 липня 2021 року, після богослужіння на площі святого Петра у Ватикані, Папа Франциск від’їхав до лікарні імені Агостіно Джемеллі у Римі, де йому буде проведене заплановане хірургічне втручання з приводу симптоматичного дивертикулярного стенозу товстого кишківника.

Як повідомив директор Ватиканського прес-центру Маттео Бруні, хірургічне втручання проведе професор Серджіо Альф'єрі.

Папі Римському Франциску 84 роки.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb