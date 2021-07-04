Папу Римського поклали на операцію у Римі
Папу Франциска госпіталізували у Римі для проведення планової операції на кишківнику
Про це повідомляє Радіо Ватикан.
Опівдні 4 липня 2021 року, після богослужіння на площі святого Петра у Ватикані, Папа Франциск від’їхав до лікарні імені Агостіно Джемеллі у Римі, де йому буде проведене заплановане хірургічне втручання з приводу симптоматичного дивертикулярного стенозу товстого кишківника.
Як повідомив директор Ватиканського прес-центру Маттео Бруні, хірургічне втручання проведе професор Серджіо Альф'єрі.
Папі Римському Франциску 84 роки.
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