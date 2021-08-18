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Папа Римський Франциск закликав людей вакцинуватись від COVID-19

18 серпня, 2021 середа
11:00
Коронавірус Папа Римський Франциск

Папа Римський Франциск закликав робити щеплення від коронавірусу

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"Слава Богу і роботі багатьох, тепер у нас є вакцини, які захищають нас від COVID-19", – заявив понтифік.

Папа Римський вважає, що вакцинація – дієвий спосіб просування загального блага і турботи один про одного.

"Я молю Бога, щоб кожен міг внести свою маленьку піщинку, свій власний маленький жест любові", – додав Франциск.

Папа пройшов курс вакцинації у березні.

Станом на ранок 18 серпня у світі на заразились коронавірусом понад 209 млн людей. Одужали 187,6 млн. Кількість летальних випадків зросла до майже 4,4 млн людей.

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Вакцинація
Папа Римський Франциск
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