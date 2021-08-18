Папа Римський Франциск закликав людей вакцинуватись від COVID-19
Папа Римський Франциск закликав робити щеплення від коронавірусу
Про це повідомляє Радіо Свобода.
"Слава Богу і роботі багатьох, тепер у нас є вакцини, які захищають нас від COVID-19", – заявив понтифік.
Папа Римський вважає, що вакцинація – дієвий спосіб просування загального блага і турботи один про одного.
"Я молю Бога, щоб кожен міг внести свою маленьку піщинку, свій власний маленький жест любові", – додав Франциск.
Папа пройшов курс вакцинації у березні.
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