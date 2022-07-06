Папа Римський хоче надати жінкам право голосу при призначенні єпископів
Папа Римський Франциск заявив, що хоче надати жінкам більше посад вищого рівня у Святому Престолі, та призначити жінок до комітету Ватикану, який допомагає йому обирати єпископів світу
Про це інформує Reuters.
Згідно з новою конституцією центральної адміністрації Святого Престолу, яка набула чинності минулого місяця, будь-який охрещений католик, включно з мирянами та мирянками, має змогу очолити більшість департаментів Ватикану.
"Я готовий надати (жінкам - ред.) таку можливість", — сказав папа Франциск під час інтерв’ю, в якому обговорювалася нова конституція центральної адміністрації.
Понтифік нагадав, що минулого року вперше призначив жінку - сестру Раффаеллу Петріні - на другу посаду губернатора Ватикану.
"Дві жінки будуть вперше призначені в комітет з обрання єпископів у Конгрегації у справах єпископів", - заявив Папа.
Як передає Reuters, цей крок, який ще не був офіційно оголошений, є дуже важливим, оскільки жінки вперше матимуть право голосу при призначенні єпископів світу, які наразі всі є чоловіками.
Відповідаючи на запитання, який ще департамент Ватикану може очолити мирянин або мирянка, Франциск припустив, що вони можуть включати департамент католицької освіти та культури та Апостольську бібліотеку. Нині їх також очолюють священнослужителі-чоловіки.
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