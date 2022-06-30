Папа Римський непрямо звинуватив РФ в експансіонізмі та імперіалізмі
Папа Франциск у четвер непрямо звинуватив Росію у "збройному завоюванні, експансіонізмі та імперіалізмі" в Україні, назвавши війну "жорстокою, безглуздою та агресивною"
Про це повідомляє Reuters з посиланням на слова Папи.
"Примирення між розділеними християнами, як засіб сприяння миру між народами, які перебувають у конфлікті, є надзвичайно актуальним у ці дні, оскільки наш світ зруйнований жорстокою та безглуздою агресивною війною, у якій багато-багато християн воюють один з одним, ", - сказав Папа.
Він назвав війну протистоянням християн один проти одного.
Папа заявив до Росії, що всі повинні "визнати, що збройне завоювання, експансіонізм та імперіалізм не мають нічого спільного з царством, яке проголосив Ісус".
Раніше Папа Римський Франциск заявив, що не підтримує президента країни-агресора Владіміра Путіна, але відмовився говорити про "добро і зло" в контексті війни Росії проти України. Також він припустив, що війну могли "спровокувати" або не змогли їй запобігти, натякнувши на відповідальність НАТО.
- 29 червня Папа Римський засудив ракетний удар РФ по Кременчуку. Він також розповів про свої невтомні молитви про якнайшвидше завершення війни та закликав усіх продовжувати молитися за мир.
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