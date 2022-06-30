Папа Римський непрямо звинуватив РФ в експансіонізмі та імперіалізмі

Про це повідомляє Reuters з посиланням на слова Папи.

"Примирення між розділеними християнами, як засіб сприяння миру між народами, які перебувають у конфлікті, є надзвичайно актуальним у ці дні, оскільки наш світ зруйнований жорстокою та безглуздою агресивною війною, у якій багато-багато християн воюють один з одним, ", - сказав Папа.

Він назвав війну протистоянням християн один проти одного.

Папа заявив до Росії, що всі повинні "визнати, що збройне завоювання, експансіонізм та імперіалізм не мають нічого спільного з царством, яке проголосив Ісус".

Раніше Папа Римський Франциск заявив, що не підтримує президента країни-агресора Владіміра Путіна, але відмовився говорити про "добро і зло" в контексті війни Росії проти України. Також він припустив, що війну могли "спровокувати" або не змогли їй запобігти, натякнувши на відповідальність НАТО.

29 червня Папа Римський засудив ракетний удар РФ по Кременчуку. Він також розповів про свої невтомні молитви про якнайшвидше завершення війни та закликав усіх продовжувати молитися за мир.

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