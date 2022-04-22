Папа Римський скасував заплановану на червень зустріч з очільником РПЦ Кірілом

Про це повідомляє Agenzia Nazionale Stampa Associata.



За попередніми даними, Папа Франциск заявив, що запланована на червень зустріч із російським патріархом Кирилом в Єрусалимі відмінена. Папа також підкреслив, що відносини з главою Російської православної церкви "дуже хороші".



Як відомо, у той час як аргентинський понтифік закликав Москву припинити війну в Україні, Кирило висловив підтримку російському вторгненню.



Папа Франциск також повідомив аргентинській газеті La Nacion, що він шкодує про те, що Ватикан був змушений "призупинити" зустріч.



"Наша дипломатична служба зрозуміла, що зустріч між нами двома в даний момент може створити велику плутанину", – сказав Папа.





Нагадаємо, що 11 квітня у Ватикані розглядали можливість зустрічі Папи Франциска з патріархом Кирилом