Папу Римського внесли в базу "Миротворець": ЦПД спростував новий фейк
Ворожі ресурси поширюють фейкову інформацію, нібито Папу Римського Франциска було внесено в базу "Миротворець"
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Нібито Папу Римського Франциска було внесено в базу українського "Миротворця" через те, що Понтифік закликав російську молодь ніколи не забувати про свою історичну спадщину і сказав "спасибі" за їх спосіб бути "росіянами".
"Інформація про те, що Папу Римського було внесено в базу "Миротворця" – вигадка російських пропагандистів, мета якої дискредитувати Україну на міжнародній арені. На сайті немає жодних згадок про Понтифіка", - наголошує ЦПД.
У Центрі закликають українців довіряти лише джерелам верифікованої інформації.
- 25 серпня на ютубі транслювалася фейкова реклама стосовно високих втрат українських військових у війні проти російських терористів.
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