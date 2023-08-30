Папу Римського внесли в базу "Миротворець": ЦПД спростував новий фейк

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Нібито Папу Римського Франциска було внесено в базу українського "Миротворця" через те, що Понтифік закликав російську молодь ніколи не забувати про свою історичну спадщину і сказав "спасибі" за їх спосіб бути "росіянами".

"Інформація про те, що Папу Римського було внесено в базу "Миротворця" – вигадка російських пропагандистів, мета якої дискредитувати Україну на міжнародній арені. На сайті немає жодних згадок про Понтифіка", - наголошує ЦПД.

У Центрі закликають українців довіряти лише джерелам верифікованої інформації.