Пара ворожих гелікоптерів атакувала позиції ЗСУ на Півдні
У ніч з 18 на 19 серпня пара російських гелікоптерів завдала удари по українських позиціях на південному фронті
Про це повідомляє ОК "Південь".
"Ситуація в нашій операційній зоні стабільно напружена, але під контролем сил оборони. Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони без суттєвих змін у складі та положенні. Протягом ночі трьома авіаційними та одним ракетним ударом противник випробовував нашу стійкість. Парами ворожих гелікоптерів атаковано наші позиції. Без втрат", - йдеться у звіті.
Українські ракетно-артилерійські підрозділи продовжують виконання вогневих завдань. Результати їх роботи ще розвідуються.
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