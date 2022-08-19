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Головна війна з Росією Пара ворожих гелікоптерів атакувала позиції ЗСУ на Півдні

Пара ворожих гелікоптерів атакувала позиції ЗСУ на Півдні

19 серпня, 2022 п'ятниця
17:27
війна з Росією військово-транспортний гелікоптер Мі-17

У ніч з 18 на 19 серпня пара російських гелікоптерів завдала удари по українських позиціях на південному фронті

Про це повідомляє ОК "Південь".

"Ситуація в нашій операційній зоні стабільно напружена, але під контролем сил оборони. Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони без суттєвих змін у складі та положенні. Протягом ночі трьома авіаційними та одним ракетним ударом противник випробовував нашу стійкість. Парами ворожих гелікоптерів атаковано наші позиції. Без втрат", - йдеться у звіті.

Українські ракетно-артилерійські підрозділи продовжують виконання вогневих завдань. Результати їх роботи ще розвідуються.

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