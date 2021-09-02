Паралімпіада-2020: Крипак побив світовий рекорд та приніс Україні 20-те золото Ігор у Токіо
Плавець Максим Крипак переміг на дистанції 100 м на спині та приніс збірній України 20-те золото Паралімпійських ігор у Токіо
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Крипак подолав 100 м на спині за 57,19 сек та встановив новий світовий паралімпійський рекорд.
Для українця це золото стало вже четвертим у Токіо. Також він переміг на дистанціях 100 м та 400 м вільним стилем, 100 м батерфляєм та здобув срібло на 50 м вільним стилем.
Загалом золото Крипака стало для України 20-м на Паралімпіаді-2020. Загалом в активі нашої команди 81 нагорода - також українці виграли 37 срібних та 24 бронзові медалі.
- Нагадаємо, 2 вересня українські легкоатлети Марія Помазан та Владислав Загребельний здобули золоті медалі Паралімпійських ігор у Токіо.
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