Паралімпіада-2020: Крипак побив світовий рекорд та приніс Україні 20-те золото Ігор у Токіо

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Крипак подолав 100 м на спині за 57,19 сек та встановив новий світовий паралімпійський рекорд.

Для українця це золото стало вже четвертим у Токіо. Також він переміг на дистанціях 100 м та 400 м вільним стилем, 100 м батерфляєм та здобув срібло на 50 м вільним стилем.

Загалом золото Крипака стало для України 20-м на Паралімпіаді-2020. Загалом в активі нашої команди 81 нагорода - також українці виграли 37 срібних та 24 бронзові медалі.