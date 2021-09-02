Паралімпіада-2020: Помазан та Загребельний принесли Україні ще два золота Ігор у Токіо
Українські легкоатлети Марія Помазан та Владислав Загребельний здобули золоті медалі Паралімпійських ігор у Токіо
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Помазан перемогла у штовханні ядра сидячи у класі F35. Українка виграла з результатом 12,24 м.
Загребельний з досягненням у 5,69 м здобув золото у стрибках у довжину в класі Т37.
Загалом збірна України на Паралімпіаді-2020 вже здобула 77 медалей - 19 золотих, 35 срібних та 23 бронзові.
- Нагадаємо, 1 вересня Максим Крипак став триразовим чемпіоном Паралімпійських ігор у Токіо.
- Українська легкоатлетка Анастасія Москаленко встановила новий світовий рекорд у штовханні ядра та здобула золото Паралімпійських ігор у Токіо.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.91
Купівля 26.91Продаж 27.15
-
EUR
Купівля 31.72Продаж 32.12
- Актуальне
- Важливе