Паралімпіада-2020: Помазан та Загребельний принесли Україні ще два золота Ігор у Токіо

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Помазан перемогла у штовханні ядра сидячи у класі F35. Українка виграла з результатом 12,24 м.

Загребельний з досягненням у 5,69 м здобув золото у стрибках у довжину в класі Т37.

Загалом збірна України на Паралімпіаді-2020 вже здобула 77 медалей - 19 золотих, 35 срібних та 23 бронзові.

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