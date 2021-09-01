Паралімпіада-2020: Українець Крипак став триразовим чемпіоном Ігор у Токіо
Український плавець Максим Крипак став триразовим чемпіоном Паралімпійських ігор у Токіо
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Крипак переміг на дистанції 400 м вільним стилем, яку він подолав за 3 хв 59,62 сек. Для українця сьогоднішнє золото стало вже третім у Токіо. Раніше він став найсильнішим на 100 м вільним стилем та 100 м батерфляєм. Також він здобув срібло на 50 м вільним стилем.
Загалом збірна України вже виграла на Паралімпіаді-2020 71 нагороду - 16 золотих, 34 срібних та 21 бронзову.
- Нагадаємо, 1 вересня Іван Май та Лев Кац принесли Україні бронзову медаль у настільному тенісі, яка стала для нашої команди 70-ю на Паралімпійських іграх у Токіо.
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