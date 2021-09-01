Паралімпіада-2020: Україна здобула 70-ту медаль Ігор у Токіо

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Май та Кац у півфіналі поступилися китайцям Ї Кін Жао та Хао Ліану, проте гарантували собі бронзу.

Нагорода українських тенісистів стала для нашої команди вже третьою 1 вересня. У кульовій стрільбі Василь Ковальчук здобув срібло, а Ірина Щетник виграла бронзу.

Загалом у збірної України на Паралімпіаді-2020 вже 70 медалей - 15 золотих, 34 срібних та 21 бронзова.

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