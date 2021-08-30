Український легкоатлет Цвєтов відмовився фотографуватися та обійматись з росіянами на Паралімпіаді-2020

Про це повідомляє "Суспільне".



Після фінального забігу на 100 метрів українець Цвєтов, який здобув срібну медаль, опинився на одному п'єдесталі з двома представниками Паралімпійського комітету Росії - Дмитром Сафроновим і Артемом Калашяном.



Російські спортсмени закликали українця обійнятись та зробити спільне фото на п'єдесталі, але український спортсмен не погодився і залишився стояти осторонь.





Збірна України здобула у Японії 54 нагороди - 12 золотих, 27 срібних та 15 бронзових. Такий результат дозволяє паралімпійській збірній займати п'яту позицію у медальному заліку. За загальною кількістю медалей - четверте.

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