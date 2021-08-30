Український легкоатлет Цвєтов відмовився фотографуватися та обійматись з росіянами на Паралімпіаді-2020
Український легкоатлет Ігор Цвєтов відмовився фотографуватися та обійматись з російськими спортсменами на нагородженні медалями на Паралімпіаді-2020
Про це повідомляє "Суспільне".
Після фінального забігу на 100 метрів українець Цвєтов, який здобув срібну медаль, опинився на одному п'єдесталі з двома представниками Паралімпійського комітету Росії - Дмитром Сафроновим і Артемом Калашяном.
Російські спортсмени закликали українця обійнятись та зробити спільне фото на п'єдесталі, але український спортсмен не погодився і залишився стояти осторонь.
Збірна України здобула у Японії 54 нагороди - 12 золотих, 27 срібних та 15 бронзових. Такий результат дозволяє паралімпійській збірній займати п'яту позицію у медальному заліку. За загальною кількістю медалей - четверте.
- Нагадаємо, 29 серпня легкоатлетка Оксана Зубковська та веслувальник Роман Полянський принесли збірній України дев'яту та десяту золоті медалі Паралімпійських ігор у Токіо.
- 30 серпня українка Марина Литовченко здобула золоту медаль з настільного тенісу на Паралімпіаді-2020.
- 30 серпня українець Андрій Трусов зі світовим рекордом виграв золото у плаванні на 100 метрів на спині на Паралімпійських іграх-2020.
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