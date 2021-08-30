Паралімпіада-2020: українка Литовченко здобула золото з настільного тенісу
Українка Марина Литовченко здобула золоту медаль з настільного тенісу на Паралімпіаді-2020
Про це повідомляє Еспресо.TV.
На Паралімпіаді-2020 у Токіо відбувся фінал з настільного тенісу серед жінок у класі 6. У поєдинку за золоту медаль боролась 30-річна Марина Литовченко.
Українці вдалось в трьох сетах перемогти Маляк Алієву (ОКР) – 11:6, 11:4, 11:3. Матч тривав 15 хвилин.
Також сьогодні, 30 серпня, медальний залік збірної України поповнився срібними медалями стрільця Андрія Дорошенка, тенісиста Віктора Дідуха, а також бронзою Ірини Щетник, яка стріляла з пневматичної гвинтівки із 10 метрів.
Загалом на рахунку України 11 золотих, 24 срібних і 12 бронзових нагород. У медальному заліку наша команда займає п'яту позицію. За загальною кількістю медалей - четверте.
- Нагадаємо, 29 серпня легкоатлетка Оксана Зубковська та веслувальник Роман Полянський принесли збірній України дев'яту та десяту золоті медалі Паралімпійських ігор у Токіо.
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