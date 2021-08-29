Паралімпіада-2020: Україна здобула ще дві золоті нагороди Ігор у Токіо
Легкоатлетка Оксана Зубковська та веслувальник Роман Полянський принесли збірній України дев'яту та десяту золоті медалі Паралімпійських ігор у Токіо
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Зубковська перемогла у стрибках у довжину. Полянський виграв змагання з академічного веслування на одиночках. Таким чином, наші паралімпійські чемпіони повторили власний успіх п'ятирічної давнини - обоє є чемпіонами Ріо-2016.
Загалом збірна України вже здобула на Паралімпіаді у Токіо 43 нагороди - 10 золотих, 22 срібні та 43 бронзові. У загальному медальному заліку наша команда йде п'ятою.
- Нагадаємо, у суботу, 28 серпня, збірна України здобула п'ять золотих нагород Паралімпійських ігор у Токіо.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.83
Купівля 26.83Продаж 27.07
-
EUR
Купівля 31.46Продаж 31.88
- Актуальне
- Важливе