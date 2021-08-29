Паралімпіада-2020: Україна здобула ще дві золоті нагороди Ігор у Токіо

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Зубковська перемогла у стрибках у довжину. Полянський виграв змагання з академічного веслування на одиночках. Таким чином, наші паралімпійські чемпіони повторили власний успіх п'ятирічної давнини - обоє є чемпіонами Ріо-2016.

Загалом збірна України вже здобула на Паралімпіаді у Токіо 43 нагороди - 10 золотих, 22 срібні та 43 бронзові. У загальному медальному заліку наша команда йде п'ятою.