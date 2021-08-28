Україна за день здобула 5 золотих медалей Паралімпіади-2020

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Єлизавета Мерешко перемогла у плаванні на 100 м брасом та стала дворазовою паралімпійською чемпіонкою Токіо. Раніше українка виграла золото на 50 м вільним стилем та срібло на 200 м комплексом.

Також сьогодні Євген Богодайко здобув золото у плаванні на 100 м брасом, Максим Кріпак переміг на 100 м вільним стилем, Михайло Сербін виявився найсильнішим на дистанції 100 м на спині, а Денис Дубров виграв на 200 м комплексом.

Загалом в активі збірної України на Іграх у Токіо 34 нагороди - 8 золотих, 17 срібних та 9 бронзових. В загальному медальному заліку наша команда займає п'яте місце.

Нагадаємо, 27 серпня українка Мар'яна Шевчук здобула перемогу в змаганнях з паверліфтингу на Паралімпіаді-2020.

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