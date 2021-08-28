Україна за день здобула 5 золотих медалей Паралімпіади-2020
У суботу, 28 серпня, збірна України здобула п'ять золотих нагород Паралімпійських ігор у Токіо
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Єлизавета Мерешко перемогла у плаванні на 100 м брасом та стала дворазовою паралімпійською чемпіонкою Токіо. Раніше українка виграла золото на 50 м вільним стилем та срібло на 200 м комплексом.
Також сьогодні Євген Богодайко здобув золото у плаванні на 100 м брасом, Максим Кріпак переміг на 100 м вільним стилем, Михайло Сербін виявився найсильнішим на дистанції 100 м на спині, а Денис Дубров виграв на 200 м комплексом.
Загалом в активі збірної України на Іграх у Токіо 34 нагороди - 8 золотих, 17 срібних та 9 бронзових. В загальному медальному заліку наша команда займає п'яте місце.
-
Нагадаємо, 27 серпня українка Мар'яна Шевчук здобула перемогу в змаганнях з паверліфтингу на Паралімпіаді-2020.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.83
Купівля 26.83Продаж 27.07
-
EUR
Купівля 31.46Продаж 31.87
- Актуальне
- Важливе