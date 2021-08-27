Паверліфтерка Шевчук принесла Україні другу золоту медаль Паралімпіади-2020
Українка Мар'яна Шевчук здобула перемогу в змаганнях з паверліфтингу на Паралімпіаді-2020
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Українка Мар'яна Шевчук здобула перемогу в змаганнях з паверліфтингу у ваговій категорії до 55 кг. Вона зуміла підняти 125 кг!
На рахунку збірної України вже 16 медалей та десяте місце в таблиці. Наші спортсмени здобули 2 золоті, 9 срібних та 5 бронзових нагород.
За загальною кількістю медалей Україна - п'ята.
Паралімпіада-2020
Паверліфтинг. До 55 кг. Жінки
1. Мар'яна Шевчук (Україна) - 125 кг
2. Сяо Цицзюань (Китай) - 124 кг
3. Бесра Думан (Туреччина) - 124 кг
- Нагадаємо, 25 серпня Єлизавета Мерешко принесла Україні першу золоту медаль Паралімпійських ігор-2020 у плаванні на 50 м вільним стилем.
- Після цього плавці Олексій Вірченко та Максим Кріпак і фехтувальниця Олена Федота виграли срібні медалі Паралімпійських ігор у Токіо.
- 27 серпня українець Владислав Білий став другим на змаганнях з метання списа на Паралімпіаді в Токіо.
- Український плавець Сергій Кліпперт виграв срібну медаль Паралімпіади-2020.
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