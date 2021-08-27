Паверліфтерка Шевчук принесла Україні другу золоту медаль Паралімпіади-2020

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Українка Мар'яна Шевчук здобула перемогу в змаганнях з паверліфтингу у ваговій категорії до 55 кг. Вона зуміла підняти 125 кг!



На рахунку збірної України вже 16 медалей та десяте місце в таблиці. Наші спортсмени здобули 2 золоті, 9 срібних та 5 бронзових нагород.



За загальною кількістю медалей Україна - п'ята.



Паралімпіада-2020



Паверліфтинг. До 55 кг. Жінки



1. Мар'яна Шевчук (Україна) - 125 кг

2. Сяо Цицзюань (Китай) - 124 кг

3. Бесра Думан (Туреччина) - 124 кг

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