Україна здобула ще одне срібло на Паралімпіаді-2020, цього разу плавання
Український плавець Сергій Кліпперт виграв срібну медаль Паралімпіади-2020
Про це повідомляє Еспресо.TV.
На Паралімпіаді в Токіо завершився фінал у плаванні на 100 м. серед спортсменів з порушенням зору (клас S12).
Український плавець Сергій Кліпперт приплив на спині до фінішу другим. Спротсмен поступився лише азербайджанцю Раману Салею 0.41 с.
Паралімпіада-2020
Плавання. 100 м. Чоловіки
1. Раман Салей (Азербайджан) - 1:00.30
2. Сергій Кліпперт (Україна) - 1:00.71
3. Стівен Клегг (Великобританія) - 1:01.27
- Нагадаємо, 25 серпня Єлизавета Мерешко принесла Україні першу золоту медаль Паралімпійських ігор-2020 у плаванні на 50 м вільним стилем.
- Після цього плавці Олексій Вірченко та Максим Кріпак і фехтувальниця Олена Федота виграли срібні медалі Паралімпійських ігор у Токіо.
- 27 серпня українець Владислав Білий став другим на змаганнях з метання списа на Паралімпіаді в Токіо
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