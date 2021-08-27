Україна здобула ще одне срібло на Паралімпіаді-2020, цього разу плавання

Про це повідомляє Еспресо.TV.



На Паралімпіаді в Токіо завершився фінал у плаванні на 100 м. серед спортсменів з порушенням зору (клас S12).



Український плавець Сергій Кліпперт приплив на спині до фінішу другим. Спротсмен поступився лише азербайджанцю Раману Салею 0.41 с.



Паралімпіада-2020



Плавання. 100 м. Чоловіки



1. Раман Салей (Азербайджан) - 1:00.30



2. Сергій Кліпперт (Україна) - 1:00.71



3. Стівен Клегг (Великобританія) - 1:01.27

