Україна взяла перше золото Паралімпіади-2020
Єлизавета Мерешко принесла Україні першу золоту медаль Паралімпійських ігор-2020 у плаванні на 50 м вільним стилем
Про це повідомляє Еспресо.TV.
На Паралімпіаді-2020 Єлизавета Мерешко перемогла на дистанції 50 м вільним стилем. Вона подолала дистанцію за 33,11 сек та встановила рекорд Ігор.
Ще одна українка - Анна Гонтар виграла бронзу. Срібло дісталося Елізабет Маркс зі США.
В активі збірної України на Паралімпійських іграх вже 5 нагород - 1 золота, 2 срібні та 2 бронзові.
- Нагадаємо, 25 серпня Євгенія Бреус принесла Україні першу бронзову нагороду Паралімпійських ігор у Токіо.
- Ще один український фехтувальник Артем Манько виграв срібло Паралімпійських ігор у фехтуванні на шаблях.
- Також у середу Антон Коль здобув срібну медаль у плаванні на 100 м на спині на Паралімпійських іграх у Токіо.
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