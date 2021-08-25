Україна взяла перше золото Паралімпіади-2020

Про це повідомляє Еспресо.TV.

На Паралімпіаді-2020 Єлизавета Мерешко перемогла на дистанції 50 м вільним стилем. Вона подолала дистанцію за 33,11 сек та встановила рекорд Ігор.

Ще одна українка - Анна Гонтар виграла бронзу. Срібло дісталося Елізабет Маркс зі США.

В активі збірної України на Паралімпійських іграх вже 5 нагород - 1 золота, 2 срібні та 2 бронзові.

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