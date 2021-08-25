Українець Манько виграв срібло Паралімпіади-2020

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Манько став срібним медалістом у фехтуванні на шаблях на візках. Українець гарантував собі нагороду, завдяки перемозі у півфіналі над співвітчизником Андрієм Демчуком - 15:11.

У фінальному поєдинку Артем Манько поступився Лі Хао з Китаю - 12:15.

Ця медаль стала для збірної України третьою на Паралімпійських іграх у Токіо. Також 25 серпня бронзу виграла фехтувальниця Євгенія Бреус, а срібло здобув плавець Антон Коль.

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