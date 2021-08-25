Українець Манько виграв срібло Паралімпіади-2020
Український фехтувальник Артем Манько здобув срібло Паралімпійських ігор у фехтуванні на шаблях
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Манько став срібним медалістом у фехтуванні на шаблях на візках. Українець гарантував собі нагороду, завдяки перемозі у півфіналі над співвітчизником Андрієм Демчуком - 15:11.
У фінальному поєдинку Артем Манько поступився Лі Хао з Китаю - 12:15.
Ця медаль стала для збірної України третьою на Паралімпійських іграх у Токіо. Також 25 серпня бронзу виграла фехтувальниця Євгенія Бреус, а срібло здобув плавець Антон Коль.
- Нагадаємо, 25 серпня Євгенія Бреус принесла Україні першу бронзову нагороду Паралімпійських ігор у Токіо.
- Також у середу Антон Коль здобув срібну медаль у плаванні на 100 м на спині на Паралімпійських іграх у Токіо.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.61
Купівля 26.61Продаж 26.85
-
EUR
Купівля 31.12Продаж 31.51
- Актуальне
- Важливе