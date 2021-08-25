Україна здобула ще три срібла Паралімпіади-2020
Плавці Олексій Вірченко та Максим Кріпак і фехтувальниця Олена Федота виграли срібні медалі Паралімпійських ігор у Токіо
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Олексій Вірченко виграв срібло на дистанції 100 м батерфляєм. Максим Кріпак став другим у запливі на 50 м вільним стилем. Олена Федота отримала срібну медаль у фехтуванні на шаблях.
Загалом в активі збірної України на Паралімпіаді-2020 вже 8 медалей - 1 золота, 5 срібних та 2 бронзові нагороди.
- Нагадаємо, 25 серпня Єлизавета Мерешко принесла Україні першу золоту медаль Паралімпійських ігор-2020 у плаванні на 50 м вільним стилем.
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