Україна здобула ще три срібла Паралімпіади-2020

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Олексій Вірченко виграв срібло на дистанції 100 м батерфляєм. Максим Кріпак став другим у запливі на 50 м вільним стилем. Олена Федота отримала срібну медаль у фехтуванні на шаблях.

Загалом в активі збірної України на Паралімпіаді-2020 вже 8 медалей - 1 золота, 5 срібних та 2 бронзові нагороди.