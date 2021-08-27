Українець з рекордом здобув срібло на Паралімпіаді в Токіо

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Українець Владислав Білий став другим, показавши результат 55,34 м. Це допомогло встановити йому новий європейський рекорд. Золоту медаль здобув колумбієць Рівас Лемос. У нього світовий рекорд - 60,31.



Інший українець Олександр Дорошенко з найкращим результатом в сезоні став 5-м - 54,07.



Паралімпіада-2020



Метання списа. Чоловіки



1. Лемос Рівас (Колумбія) - 60,31 м (світовий рекорд)



2. Владислав Білий (Україна) - 55,34 (рекорд Європи)



3. Віллегас Лукумі (Колумбія) - 54,63

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5. Олександр Дорошенко (Україна) - 54,07



На рахунку збірної України вже 13 медалей та дванадцяте місце в таблиці. Наші спортсмени здобули 1 золоту, 7 срібних та 5 бронзових нагород.



За загальною кількістю медалей Україна - п'ята.

Нагадаємо, 25 серпня Єлизавета Мерешко принесла Україні першу золоту медаль Паралімпійських ігор-2020 у плаванні на 50 м вільним стилем.

Після цього плавці Олексій Вірченко та Максим Кріпак і фехтувальниця Олена Федота виграли срібні медалі Паралімпійських ігор у Токіо. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb