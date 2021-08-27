Українець з рекордом здобув срібло на Паралімпіаді в Токіо
Українець Владислав Білий став другим на змаганнях з метання списа на Паралімпіаді в Токіо
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Українець Владислав Білий став другим, показавши результат 55,34 м. Це допомогло встановити йому новий європейський рекорд. Золоту медаль здобув колумбієць Рівас Лемос. У нього світовий рекорд - 60,31.
Інший українець Олександр Дорошенко з найкращим результатом в сезоні став 5-м - 54,07.
Паралімпіада-2020
Метання списа. Чоловіки
1. Лемос Рівас (Колумбія) - 60,31 м (світовий рекорд)
2. Владислав Білий (Україна) - 55,34 (рекорд Європи)
3. Віллегас Лукумі (Колумбія) - 54,63
...
5. Олександр Дорошенко (Україна) - 54,07
На рахунку збірної України вже 13 медалей та дванадцяте місце в таблиці. Наші спортсмени здобули 1 золоту, 7 срібних та 5 бронзових нагород.
За загальною кількістю медалей Україна - п'ята.
- Нагадаємо, 25 серпня Єлизавета Мерешко принесла Україні першу золоту медаль Паралімпійських ігор-2020 у плаванні на 50 м вільним стилем.
- Після цього плавці Олексій Вірченко та Максим Кріпак і фехтувальниця Олена Федота виграли срібні медалі Паралімпійських ігор у Токіо.
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