Український плавець Трусов зі світовим рекордом здобув золото на Паралімпіаді-2020
Українець Андрій Трусов зі світовим рекордом виграв золото у плаванні на 100 метрів на спині на Паралімпійських іграх-2020
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Токіо пройшов фінальний заплив на дистанцію 100 метрів на спині. За медалі Паралімпіади-2020 змагались одразу двоє українців - Андрій Трусов і Євген Болодайко.
Трусов показав результат 1,08.14 і здобув золоту медаль. Цей показник допоміг українцю встановити новий світовий рекорд. Він побив досягнення іншого українця Богдана Гриненка - 1,08.92.
Паралімпіада-2020
Плавання. 100 м на спині.
Чоловіки, клас S7
1. Андрій Трусов (Україна) - 1,08.14
2. Пипо Карломаньо (Агрентіна) - 1,08.83
3. Марк Маляр (Ізраїль) - 1.10,08
5. Євген Богодайко (Україна) - 1.11,57
Загалом на рахунку України 12 золотих, 24 срібних і 12 бронзових нагород. У медальному заліку наша команда займає п'яту позицію. За загальною кількістю медалей - четверте.
- Нагадаємо, 29 серпня легкоатлетка Оксана Зубковська та веслувальник Роман Полянський принесли збірній України дев'яту та десяту золоті медалі Паралімпійських ігор у Токіо.
- 30 серпня українка Марина Литовченко здобула золоту медаль з настільного тенісу на Паралімпіаді-2020.
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