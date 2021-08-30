Український плавець Трусов зі світовим рекордом здобув золото на Паралімпіаді-2020

Про це повідомляє Еспресо.TV.



У Токіо пройшов фінальний заплив на дистанцію 100 метрів на спині. За медалі Паралімпіади-2020 змагались одразу двоє українців - Андрій Трусов і Євген Болодайко.



Трусов показав результат 1,08.14 і здобув золоту медаль. Цей показник допоміг українцю встановити новий світовий рекорд. Він побив досягнення іншого українця Богдана Гриненка - 1,08.92.



Паралімпіада-2020



Плавання. 100 м на спині.



Чоловіки, клас S7



1. Андрій Трусов (Україна) - 1,08.14



2. Пипо Карломаньо (Агрентіна) - 1,08.83



3. Марк Маляр (Ізраїль) - 1.10,08



5. Євген Богодайко (Україна) - 1.11,57

Загалом на рахунку України 12 золотих, 24 срібних і 12 бронзових нагород. У медальному заліку наша команда займає п'яту позицію. За загальною кількістю медалей - четверте.