Паралімпіада-2020: Москаленко побила світовий рекорд та принесла Україні 17-те золото Ігор у Токіо

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У фінальних змаганнях Москаленко штовхнула ядро на 7,61 м та встановила новий світовий паралімпійський рекорд.

Золото легкоатлетки стало для збірної України другим у восьмий змагальний день Паралімпіади-2020. Раніше перемогу в Токіо на дистанції 400 м вільним стилем здобув плавець Максим Крипак.

Загалом Україна виборола на Паралімпійських іграх у Токіо 75 медалей - 17 золотих, 35 срібних та 23 бронзові.