Паралімпіада-2020: Москаленко побила світовий рекорд та принесла Україні 17-те золото Ігор у Токіо
Українська легкоатлетка Анастасія Москаленко встановила новий світовий рекорд у штовханні ядра та здобула золото Паралімпійських ігор у Токіо
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У фінальних змаганнях Москаленко штовхнула ядро на 7,61 м та встановила новий світовий паралімпійський рекорд.
Золото легкоатлетки стало для збірної України другим у восьмий змагальний день Паралімпіади-2020. Раніше перемогу в Токіо на дистанції 400 м вільним стилем здобув плавець Максим Крипак.
Загалом Україна виборола на Паралімпійських іграх у Токіо 75 медалей - 17 золотих, 35 срібних та 23 бронзові.
- Нагадаємо, 1 вересня Максим Крипак став триразовим чемпіоном Паралімпійських ігор у Токіо.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.87
Купівля 26.87Продаж 27.09
-
EUR
Купівля 31.61Продаж 31.99
- Актуальне
- Важливе