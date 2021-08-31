Паралімпіада-2020: Українець Коваль став чемпіоном Ігор у Токіо зі світовим рекордом

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Коваль виграв змагання зі штовхання ядра з результатом 17,34 м та встановив новий світовий паралімпійський рекорд. Ще один українець - Олександр Яровий - з результатом 17,30 м здобув срібло.

Загалом збірна України на Паралімпійських іграх у Токіо здобула 63 медалі - 15 золотих, 32 срібні та 19 бронзових.

Нагадаємо, 31 серпня український плавець Максим Крипак здобув золото Паралімпійських ігор у Токіо зі світовим рекордом на дистанції 100 м батерфляєм, Андрій Трусов виграв на дистанції 50 м вільним стилем.

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