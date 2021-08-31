Україна здобула ще два золота Паралімпіади-2020, плавець Крипак переміг зі світовим рекордом

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Максим Крипак побив світовий паралімпійський рекорд у плаванні на 100 м батерфляєм. Він подолав дистанцію за 57,74 сек та перевершив досягнення іншого українця - Дениса Дуброва.

Для Крипака золота нагорода стала четвертою на Іграх у Токіо. Раніше він переміг на дистанції 100 м вільним стилем, срібло на 50 м "кролем" та бронзу в естафеті 4Х100 м.

Ще одну золоту нагороду Україні 31 серпня приніс Андрій Трусов, який виявився найсильнішим на 50 м вільним стилем.



Загалом в активі збірної України на Паралімпіаді-2020 62 медалі - 14 золотих, 30 срібних та 18 бронзових.