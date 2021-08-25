Паралімпіада-2020: Який вигляд має медальний залік Ігор у Токіо

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Загалом в активі збірної України на Паралімпіаді-2020 вже 8 медалей - 1 золота, 5 срібних та 2 бронзові нагороди. Наша команда займає у медальному заліку п'яту позицію.



Лідером таблиці є команда Австралії. У них 6 золотих медалей, а загальна кількість - 10. Друга позиція у Китаю, третій - РОК.



