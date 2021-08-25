Паралімпіада-2020: Який вигляд має медальний залік Ігор у Токіо
За підсумками першого змагального дня Паралімпійських ігор у Токіо збірна України займає п'яте місце у медальному заліку
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Загалом в активі збірної України на Паралімпіаді-2020 вже 8 медалей - 1 золота, 5 срібних та 2 бронзові нагороди. Наша команда займає у медальному заліку п'яту позицію.
Лідером таблиці є команда Австралії. У них 6 золотих медалей, а загальна кількість - 10. Друга позиція у Китаю, третій - РОК.
- Нагадаємо, 25 серпня Єлизавета Мерешко принесла Україні першу золоту медаль Паралімпійських ігор-2020 у плаванні на 50 м вільним стилем.
- Після цього плавці Олексій Вірченко та Максим Кріпак і фехтувальниця Олена Федота виграли срібні медалі Паралімпійських ігор у Токіо.
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