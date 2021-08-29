Паралімпіада-2020: Який вигляд має медальний залік Ігор у Токіо
За підсумками п'яти змагальних днів Паралімпійських ігор у Токіо збірна України посідає п'яте місце у медальному заліку
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Збірна України здобула у Японії 43 нагороди - 10 золотих, 22 срібні та 11 бронзових.
Лідирує у загальному заліку Паралімпіади Китай, у якого 104 медалі (46, 29, 29), друга - Велика Британія 60 (23, 19, 18), треті - США - 40 (15, 16, 9).
- Нагадаємо, 29 серпня легкоатлетка Оксана Зубковська та веслувальник Роман Полянський принесли збірній України дев'яту та десяту золоті медалі Паралімпійських ігор у Токіо.
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