Паралімпіада-2020: Який вигляд має медальний залік Ігор у Токіо

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Лідирує у медальному заліку Паралімпіади Китай, у якого 132 медалі (62, 38, 32), друга - Велика Британія 80 (29, 23, 28), третій - РПК - 74 (25, 16, 33).

Загалом збірна України на Паралімпійських іграх у Токіо здобула 67 медалей - 15 золотих, 33 срібні та 19 бронзових. Такий результат дозволяє паралімпійській збірній займати п'яту позицію у медальному заліку. За загальною кількістю медалей - четверте.





Нагадаємо, 31 серпня український плавець Максим Крипак здобув золото Паралімпійських ігор у Токіо зі світовим рекордом на дистанції 100 м батерфляєм, Андрій Трусов виграв на дистанції 50 м вільним стилем.

31 серпня український легкоатлет Максим Коваль здобув золоту нагороду Паралімпійських ігор та встановив новий світовий рекорд у штовханні ядра.

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