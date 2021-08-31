Паралімпіада-2020: Який вигляд має медальний залік Ігор у Токіо
За підсумками семи змагальних днів Паралімпійських ігор у Токіо збірна України посідає п'яте місце у медальному заліку
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Лідирує у медальному заліку Паралімпіади Китай, у якого 132 медалі (62, 38, 32), друга - Велика Британія 80 (29, 23, 28), третій - РПК - 74 (25, 16, 33).
Загалом збірна України на Паралімпійських іграх у Токіо здобула 67 медалей - 15 золотих, 33 срібні та 19 бронзових. Такий результат дозволяє паралімпійській збірній займати п'яту позицію у медальному заліку. За загальною кількістю медалей - четверте.
- Нагадаємо, 31 серпня український плавець Максим Крипак здобув золото Паралімпійських ігор у Токіо зі світовим рекордом на дистанції 100 м батерфляєм, Андрій Трусов виграв на дистанції 50 м вільним стилем.
- 31 серпня український легкоатлет Максим Коваль здобув золоту нагороду Паралімпійських ігор та встановив новий світовий рекорд у штовханні ядра.
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