Паралімпіада-2020: Який вигляд має медальний залік перед заключним днем Ігор у Токіо

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У суботу, 4 вересня, срібні нагороди Україні принесли веслувальниця Марина Мажула у змаганнях на байдарках та легкоатлети Ігор Цвєтов та Оксана Ботурчук в бігу на 200 м. На рахунку Василя Ковальчука бронза у стрільбі з гвинтівки на 50 м.

Загалом в активі збірної України на Паралімпіаді-2020 вже 98 медалей - 24 золоті, 47 срібних та 27 бронзових. У загальному заліку наша команда займає шосте місце. Впевнено лідирує Китай, який виграв вже 200 нагород - 93 золотих, 57 срібних та 50 бронзових.





Нагадаємо, 4 вересня Ігор Цвєтов вдруге не став робити спільне фото з російськими спортсменами під час церемонії нагородження на Паралімпіаді-2020 року в Токіо.

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