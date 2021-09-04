Паралімпіада-2020: Який вигляд має медальний залік перед заключним днем Ігор у Токіо
Перед заключним днем Паралімпійських ігор у Токіо збірна України має 98 медалей
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У суботу, 4 вересня, срібні нагороди Україні принесли веслувальниця Марина Мажула у змаганнях на байдарках та легкоатлети Ігор Цвєтов та Оксана Ботурчук в бігу на 200 м. На рахунку Василя Ковальчука бронза у стрільбі з гвинтівки на 50 м.
Загалом в активі збірної України на Паралімпіаді-2020 вже 98 медалей - 24 золоті, 47 срібних та 27 бронзових. У загальному заліку наша команда займає шосте місце. Впевнено лідирує Китай, який виграв вже 200 нагород - 93 золотих, 57 срібних та 50 бронзових.
- Нагадаємо, 4 вересня Ігор Цвєтов вдруге не став робити спільне фото з російськими спортсменами під час церемонії нагородження на Паралімпіаді-2020 року в Токіо.
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